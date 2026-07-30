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Trojica vatrogasaca poginula gaseći šumske požare u Grčkoj

U Španiji i Francuskoj počeo je četvrti toplotni talas ovog leta, dok vatrogasci pokušavaju da spreče ponovno razbuktavanje velikih požara koji su tek nedavno stavljeni pod kontrolu.

BBC News pre 57 minuta  |  Kačela Smit; Tara Mevavala
Požar na Kritu
EPA

Trojica grčkih vatrogasaca poginulo je tokom gašenja šumskih požara na ostrvu Kritu i poluostrvu Peloponezu.

Na Kritu su olujni vetrovi razbuktali plamen, što je dovelo do evakuacije nekoliko sela, a dvoje vatrogasaca je poginulo pošto su ostali zarobljeni kada je požar zahvatio oblast Retimno, na zapadu ostrva.

Još jedan vatrogasac je preminuo pošto je pronađen bez svesti u blizini lučkog grada Gitio na jugu Peloponeza.

U Španiji i Francuskoj počeo je četvrti toplotni talas ovog leta, dok vatrogasci pokušavaju da spreče ponovno razbuktavanje velikih požara koji su tek nedavno stavljeni pod kontrolu.

Očevici kažu da je na Kritu izbilo nekoliko požara koji su se brzo širili, pri čemu se najveći požarni front protezao na čak 15 kilometara.

Stanovnici i turisti evakuisani su iz Krija Vrisija, planinskog sela u kojem su poginula dvojica vatrogasca.

„Vetar je neverovatan - ponekad ne možete ni da stojite. Plamen je bio ogroman, bilo je zaista zastrašujuće", rekla je za Rojters meštanka Hrisa Jukaki.

Šumski požari izbili su i na drugim mestima u Grčkoj: na ostrvima Paros i Lezbos u Egejskom moru, kao i u gradu Trifilija na jugu grčkog kopna.

Pogledajte video o požarima u Francuskoj i Španiji

U južnoj Turskoj je zatvoren glavni auto-put koji povezuje primorske gradoce Fethije i Antaliju, a deo bolnice evakuisan zbog požara u provinciji Mugla.

Španski premijer Pedro Sančez upozorio je da će narednih 12 sati biti „odlučujući" za gašenje šumskog požara u blizini glavnog grada Madrida.

„Situacija se razvija povoljno, uz maksimalan oprez", rekao je on novinarima, ukazujući na visoke temperature, nisku vlažnost vazduha i opasnost od jakih udara vetra.

Više od 43.000 hektara izgorelo je kod mesta Burgohondo u provinciji Avila, 150 kilometara zapadno od Madrida.

Taj požar se sada smatra najvećim zabeleženim šumskim u istoriji Španije.

Ukupno je ove godine u Španiji u požarima izgorelo više od 207.000 hektara zemljišta.

Fransisko Bolanjos, član tima koji rukovodi operacijama gašenja, izjavio je da se vatra „tokom noći nije pomerila ni za centimetar", ali da postoji bojazan od ponovnog razbuktavanja zbog visokih temperatura, te da je sada prioritet stabilizacija linije požara duge 180 kilometara.

požari u španiji, požari u blizini madrida
BBC

Klimatske promene dovode do porasta temperatura širom sveta, a Evropa je kontinent koji se najbrže zagreva - dvostruko brže od globalnog proseka - prema podacima službe „Kopernikus" za klimatske promene.

Ovo uzrokuje jače letnje toplotne talase, veći pritisak na vodosnabdevanje Evrope i intenzivnije šumske požare.

Iako nema izveštaja o žrtvama u požarima oko Madrida i u Kasteljonu na istočnoj obali, nadležni u Sevilji, gradu na jugu zemlje, saopštili su da je u bolnici od posledica teških opekotina preminula žena povređena u požaru kod mesta Los Galjardos u Almeriji, ranije ovog meseca.

U požarima u Almeriji stradalo je 14 ljudi, među kojima su bili državljani Velike Britanije i Belgije, kao i građani SAD, Francuske i Španije.

Požari takođe besne u susednoj Portugaliji, u severoistočnom okrugu Vila Real.

Pogledajte fotografije iz Grčke

Gašenje požara na ostrvu Lezbos
EPA
Gašenje požara na ostrvu Lezbos
grčka
Reuters
požar i plaža u Grčkoj
EPA
vatrogasci gase požar na Kritu
Reuters

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(BBC News, 07.30.2026)

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