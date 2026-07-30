Advokati Veselina Milića podneli krivičnu prijavu protiv Marka Krička i Boška Sekulovića

Advokatska kancelarija "Vasiljević legal", koja u slučaju "Senjak 27" zastupa bivšeg šefa beogradske policije Veselina Milića saopštila je danas da je podnela krivičnu prijavu protiv policijskih rukovodilaca Marka Krička i Boška Sekulovića zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj na štetu Milića.

U restoranu "Senjak 27" u Beogradu 12. maja ubijen je muškarac čije telo je naknadno pronađeno u buretu kod Inđije, a za to ubistvo se tereti se S.V.

Iz Advokatske kancelarije su precizirali da su krivičnu prijavu podneli protiv Krička, načelnika Uprave kriminalističke policije i Sekulovića, načelnika Službe za suzbijanje kriminala, zbog postojanja osnova sumnje da su, kao saizvršioci počinili krivično delo Zloupotreba službenog položaja, a na štetu Milića.

"Suština krivične prijave ogleda se u tome što prijavljeni nisu tužilaštvu dostavili dokaze kojima su raspolagali, a iz kojih je jasno i nedvosmisleno proizilazilo da činjenice navedene u krivičnoj prijavi protiv Milića nisu istinite, odnosno da ne mogu biti tačne, što se pokazalo i kroz odbacivanje svih navoda podnete krivične prijave i njene dopune", navodi se.

Advokatska kancelarija je dodala da je saopštenje objavila "zbog brojnih pitanja o tome kako je u roku od svega dva meseca došlo do "potpunog preokreta" u krivičnom postupku koji se vodio protiv Milića".

"Do dramatičnog obrta u ovom predmetu nije došlo zato što je Milić na bilo koji način privilegovan, naprotiv on je oštećen nezakonitim i zlonamernim postupanjem prijavljenih lica", naveli su.

Tvrde da je "takvo postupanje dovelo do pokretanja krivičnog postupka i određivanja pritvora prema Miliću", čime mu je, kako su naveli, "neosnovano ograničeno pravo na ličnu slobodu i povređeno pravo na čast, ugled i dostojanstvo, pravo na privatni i porodični život, uz istovremeno dovođenje u opasnost života i zdravlja, kako njega, tako i članova njegove porodice".

"Pored toga, nezakonitim postupanjem iz ličnih pobuda prijavljena lica diskreditovala su Milića u javnosti i dovela do njegovog udaljenja sa dužnosti načelnika Policijske uprave za grad Beograd", navodi se.

Advokatska kancelarija je saopštila da je sve to dovelo do neopravdane javne osude nezapamćenih razmera i drugih teških posledica kakve nijedan građanin ove države ne zaslužuje.

Precizirali su da su krivičnu prijavu podneli beogradskom Višem javnom tužilaštvu (VJT) - Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije i da su se o tome oglasili zbog načina i stepena interesovanja javnosti, kako opšte, tako i stručne i kvazistručne.

VJT je saopštio 10. jula da je podnelo Višem sudu optužni predlog protiv Milića zbog sumnje da je izvršio krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i krivično delo falsifikovanje službene isprave.

Postoji opravdana sumnja da je 12. maja kao službeno lice svesno propustio da prijavi krivično delo teškog ubistva za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti, a za koje krivično delo se može izreći kazna teža od pet godina zatvora, saopšteno je tada iz tog tužilaštva.

Njega je, kako se opravdano sumnja, vlasnik restorana "27" 12. maja nakon 23.00 pozvao putem aplikacije "WhatsApp" da mu kao policajcu kog lično poznaje prijavi da je u njegovom restoranu ubijen A.N, a što Milić. nije nikome prijavio i da je u službenu belešku uneo neistinite podatke.

VJT je saopštio i da je podiglo optužnicu protiv S. V. zbog postojanja opravdane sumnje da je 12. maja na podmukao način lišio života A.N. u restoranu "27", kao i jer je neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju.

Optužnicom su obuhvaćeni i M.S, N.L, P.U, V.Š. i D.S. kojima se na teret stavlja po jedno krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, zbog sumnje da su prikrivanjem tragova krivičnog dela pomagali S.V. da ne bude otkriven.