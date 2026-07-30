Bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum uhapšen na koncertu u Veloj Luci
Beta pre 4 sati
U Veloj Luci na Korčuli sinoć je uhapšen preduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsednik Hrvatske građanske stranke (HGS) Željko Kerum, nezvanično se saznaje iz izvora bliskih policiji, prenosi agencija Hina.
Kerum je uhapšen dok je sa članovima porodice bio na koncertu u sećanju na preminulog Olivera Dragojevića.
Slučaj vodi PNUSKOK, a navodno je uhapšen zbog slučaja konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta.
U maju ove godine je javno objavljeno da je krenula istraga u slučaju konobe Pršut na šta je Kerum odbacio sve optužbe i rekao da je sve bilo zakonito.
Kerum je u zatvoru bio i krajem prošle godine, a tamo je završio na 15 dana nakon što je vozio automobil uprkos pravosnažnoj zabrani upravljanja koja je bila na snazi od maja 2024. do maja 2026.
(Beta, 30.07.2026)