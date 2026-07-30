Broj poginulih u razornom zemljotresu u Japanu porastao na 25

Stanovnici ruralnih područja na jugozapadu zemlje danas su pokušavali da se vrate svakodnevnom životu, dva dana nakon zemljotresa jačine 7,1, koji je u utorak pogodio područje Kumamota na južnom japanskom ostrvu Kjušu. Potres je izazvao eksploziju u tržnom centru, srušio dimnjak jedne fabrike i sravnio sa zemljom brojne kuće.

Spasioci nastavljaju potragu za preživelima, iako vreme za njihovo pronalaženje ističe. Broj nestalih za sada nije poznat.

Vlada prefekture Kumamoto saopštila je da je potvrđeno 25 smrtnih slučajeva povezanih sa zemljotresom, dok se još devet smrtnih slučajeva istražuje kako bi se utvrdilo da li su posledica katastrofe.

U zemljotresu je povređeno najmanje 86 ljudi, od kojih je petoro zadobilo teške povrede.

Preživeli svedoče da su po povratku kućama očajnički pokušavali da izvuku članove svojih porodica iz ruševina. Neki su tom prilikom povređeni i hitno prebačeni u bolnicu.

Hiljade ljudi provele su još jednu noć u evakuacionim centrima organizovanim u sportskim dvoranama i drugim većim objektima širom pogođenog područja.

Pojedina naselja i dalje su bez vode i električne energije, dok se mnogi stanovnici iz straha još ne usuđuju da se vrate svojim domovima.

Bez električne energije i dalje je gotovo 19.000 domaćinstava, dok je više od 9.000 ljudi smešteno u oko 400 prihvatnih centara. Vlasti u njima postavljaju dodatne izvore napajanja kako bi omogućile rad klima-uređaja.

Istovremeno raste zabrinutost zbog mogućih zdravstvenih problema usled velikih vrućina. Japansko Ministarstvo životne sredine izdalo je upozorenje na opasnost od toplotnog udara za područje Kumamota, gde se danas očekuju temperature do 33 stepena Celzijusa.