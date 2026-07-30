Članovi REM usvojili odliku da novinari prisustvuju konstitutivnoj sednici

Članovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) diskutovali su danas više od 30 minuta o tome da li predstavnici medija treba da prisustvuju konstitutivnoj sednici nakon čega su se saglasili da je javnost poželjna.

Član Saveta REM Milan Petković kazao je da prošloj sednici nisu prisustvovali novinari i da Statut tog tela predviđa u kojim situacijama mediji mogu da dođu na sednice.

Rekao je da mu nije jasno zašto se pravila menjaju u hodu i da članovi Saveta "ne mogu da rade na osnovu doživljaja nego Statuta".

Članica Saveta Dubravka Valić Nedeljković, koja trenutno predsedava tim telom, kazala je da se ne treba "zaklanjati iza autoriteta Statuta" i predložila da se glasa o tome da li novinari treba da izađu iz sale.

Svi prisutni, njih ukupno sedam, su glasali da sednica treba da bude otvorena za javnost.

Ira Prodanov Krajišnik je odsutna zbog zdravstvenih razloga.

Druga konstitutivna sednica Saveta REM počela je danas nešto posle 13 časova.

Glavne tačke dnevnog reda su izbor predsednika Saveta i njegovog ili njenog zamenika.

Predsednik Saveta REM nije izabran 20. jula na prvoj konstitutivnoj sednici tog tela, nakon što su dva kandidata - Miloš Garić i Mileva Malešević imali isti broj glasova, po četiri, što je nedovoljno za izbor.

Prva konstitutivna sednica Saveta REM je održana nakon što je četvoro izabranih članova Saveta REM koji su ranije podneli ostavke na te funkcije, saopštilo da su, nakon usvajanja autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima, odlučili da preuzmu učešće u radu tog tela.

To su uz Dubravku Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić.

Ostala četiri člana Saveta REM su Stevica Smederevac, Milan Petković, Miloš Garić i Snežana Miljković.