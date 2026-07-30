Danas druga konstitutivna sednica Saveta REM, na dnevnom redu izbor predsednika

Beta pre 1 sat

 Druga konstitutivna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) zakazana je za danas, u četvrtak, 30. jula s početkom u 13.00, piše na sajtu REM.

Glavne tačke dnevnog reda su izbor predsednika/ce Saveta i njegovog/njenog zamenika, navodi se.

Predsednik Saveta REM nije izabran 20. jula na prvoj konstitutivnoj sednici tog tela, nakon što su dva kandidata - Miloš Garić i Mileva Malešević imali isti broj glasova, po četiri, što je nedovoljno za izbor.

Predsedavajuća Dubravka Valić Nedeljković kazala je tada novinarima da su nijanse odlučivale i da očekuje da će na narednoj sednici, koja bi trebalo da bude sazvana do kraja meseca, biti izabran predsednik i njegov zamenik.

"Dok god se ne izabere predsednik ili predsednica, predsedavaće osoba koja je najstariji član Saveta, a to sam ja", rekla je Valić Nedeljković.

Prva konstitutivna sednica Saveta REM je održana nakon što je četvoro izabranih članova Saveta REM koji su ranije podneli ostavke na te funkcije, saopštilo da su, nakon usvajanja autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima, odlučili da preuzmu učešće u radu tog tela.

To su uz Dubravku Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić.

Ostala četiri člana Saveta REM su Stevica Smederevac, Milan Petković, Miloš Garić i Snežana Miljković.

U kategoriji nacionalnih saveta nacionalnih manjina, prilikom glasanja u Skupštini Srbije u novembru prošle godine nijedan od dva kandidata nije dobio većinu zbog čega nije izabran deveti član Saveta REM a što treba da bude naknadno urađeno.

(Beta, 30.07.2026)

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