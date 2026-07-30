Istraživanje Nove srpske političke misli: Studentsku listu podržava 39,6 odsto, listu SNS 37,5 odsto

Beta pre 32 minuta

U brojkama, Studentsku listu podržava 39,6 odsto građana, a listu Srpske napredne stranke 37,5 odsto, prenosi nedeljnik Vreme istraživanje javnog mnjenja Nove srpske političke misli (NSPM).

Cenzus bi samostalno prešla i Socijalistička partija Srbije sa 4,9 odsto a anketa preko cenzusa vidi dve opozicione liste.

Eventualna koalicija Narodnog pokreta Srbije, Novog lica Srbije, Ekološkog ustanka i Pokreta za decentralizaciju imala bi 5,6 odsto a koalicija Stranke slobode i pravde, stranke SRCE i Pokreta slobodnih građana 4,2 odsto.U parlamentu bi se našla i ekipa doktora Branimira Nestorovića sa 3,8 odsto dok bi lista Novog DSS ostala napolju sa 2,3 odsto.

Izborna utakmica će se igrati do poslednjeg zvižduka, piše glavni urednik NSPM Đorđe Vukadinović u dvobroju „Vremena“, gde ekskluzivno predstavlja istraživanje javnog mnjenja Nove srpske političke misli.

Novo istraživanje može da se opiše Njegoševim stihovima: „Niko srećan, a niko dovoljan, niko miran, a niko spokojan“, piše Vukadinović.

Studentska lista raste, vlast se u zbiru drži, a partijska opozicija nije mrtva, iako je stešnjena, ukazao je Vukadinović.

Četvrtina birača kao crna kutija a, kako prenosi Vreme, kad se podvuče crta, to je oko tri odsto prednosti za opozicione aktere, čak i ako se Nestorović uračuna u vlast.

Ali, valja dodati, čak četvrtina anketiranih ne zna za koga će da glasa, neće da glasa ili neće da odgovori na pitanje.

"Vučić prvi put ulazi u izbornu priču koja, u najmanju ruku, nema onaj već unapred poznati i zagarantovan kraj“, naveo je Vukadinović.

(Beta, 30.07.2026)