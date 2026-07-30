Macut o izglasavanju poverenja: Signal da Vlada treba da nastavi ovim tempom

Beta pre 2 sata

Premijer Đuro Macut izjavio je danas da je izglasavanje poverenja njegovom kabinetu u Skupštini Srbije, "signal da Vlada treba da nastavi ovim tempom".

Macut je za Radio-televiziju Srbije (RTS) ocenio da je trodnevna skupštinska rasprava "pokazala da Vlada ima podršku" parlamentarne većine.

"Ovo je signal da Vlada treba da nastavi ovim tempom i kao predsednik Vlade ću istrajati na tom zadatku", kazao je premijer.

Ocenio je da je skupština rasprava o poverenju Vladi "odraz demokratije" ali i dodao da je u tom razgovoru bilo "nedozvoljenih tonova i nedozvoljenog načina komuniciranja".

"Karakteristično je da je celo zasedanje bilo posvećeno jednoj temi a onda se razgovaralo o svim temama osim o toj. Sve drugo se odnosilo na rad svih drugih vlada u periodu unazad više od 20 godina. Ja ne mogu da preuzmem odgovornost za sve što je tada rađeno", kazao je Macut.

Dodao je da je tokom rasprave u parlamentu bilo i "dobrih sugestija" i komentara, prvenstveno u vezi zdravstvenog i obrazovnog sistema.

"Bilo je stvari koje se mogu uzeti u obzir i sigurno ću to razmotrti jer su neke stvari već planirane", rekao je premijer.

On je ocenio da je opozicija iskoristila tu sednicu kao "predizborni performans".

"Jedina stvar zašto je opozicija tražila sazivanje vanredne sednice za izglasavanje nepoverenja Vladi je slučaj Generalštab i ministar Nikola Selaković. Ne možete nikog okrivljavati dok se nešto ne dokaže. Ja se ne mogu naći u priči o Generalštabu jer nisam bio uopšte u to vreme. Ne vidim zašto bih se osećao odgovornim u najboljoj nameri da pomognem državi i građanima da preguramo taj period krize", kazao je Macut.

Sednica o poverenju Vladi sazvana je na inicijativu 65 poslanika opozicije a posle tri dana rasprave, sinoć je 135 poslanika podržalo rad Macutovog kabineta, 40 poslanika je glasalo protiv dok je jedan poslanik bio uzdržan.

Macut: Danas sednica Štaba za vanredne situacije zbog suše i niskog vodostaja Dunava

Premijer Đuro Macut najavio je da će danas biti održana sednica republičkog Štaba za vanredne situacije zbog suše i niskog vodostaja Dunava. Macut je za Radio-televiziju Srbije (RTS) rekao da je zbog niskog vodostaja te reke ugrožena energetska stabilnost na sistemu hidrocentrala Đerdap. "Na sednici ćemo videti šta treba da uradimo jer su nam ugroženi usevi, uslovno rečeno, i održavanje energetske stabilnosti na đerdapskom sistemu hidrocentrala", kazao je Macut. Upitan za mere u vezi najavljenog toplotnog talasa, premijer je ocenio da je Srbija "mnogo spremnija nego bilo koja zemlja u regionu" po pitanju borbe protiv požara na otvorenom. "Situacija sa Španijom pokazuje da imamo kapacitet da pomognemo i drugim zemljama. Prošle godine smo imali puno požara i reagovali smo veoma brzo. Za sada nemamo takvu situaciju ali smo dobro opremljeni, svuda u Srbiji postoje punktovi Sektora za vanredne situacije", kazao je premijer.

(Beta, 30.07.2026)