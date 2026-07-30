Nova inicijativa: Tužilaštvo da ispita aktivnosti Faruka Mujke u rušenju u Zubinom Potoku

Beta pre 1 sat

 Nova društvena inicijativa (NSI) pozvala je danas Tužilaštvo da ispita "protivustavne i protivzakonite" aktivnosti direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Ibar-Lepenac" Faruka Mujke u rušenju objekata na jezeru Gazivode u opštini Zubin Potok .

 

Po nalogu kompanije "Ibar-Lepenac" danas je srušen hotel "Jezero" na jezeru Gazivode, u prisustvu Kosovske kosovske policije i vlasnika objekta porodice Jakšić, preneli su mediji.

Inicijativa je to rušenje nazvala protivzakonitim i od Tužilaštva tužilaštva zatražila da preduzme odgovarajuće pravne radnje, kako bi se zaustavila "samovolja" direktora Mujke i pokrenuo krivičnopravni postupak u skladu sa zakonom.

Pozvala je i Policijski Inspektorat inspektorat Kosova da pokrene istragu o postupanju Kosovske policije tokom protivpravnog rušenja objekata na jezeru Gazivode i garaža u Severnoj Mitrovici.

Ocenjeno je da rušenjem hotela "Jezero" uništen je ustavnopravni poredak na Kosovu.

Inicijativa je pozvala i Ministarstvo Ministarstvo Životne životne Sredine sredine i Prostornog prostornog Planiranja planiranja da pokrene disciplinski postupak protiv inspektora koji , koji su učestvovali u samovoljnom postupanju Mujke.

"Mujke i njegovi nalogodavci u svom protivpravnom delovanju instrumentalizovali su Kosovsku policiju i Inspektorat Ministarstva Ministarstva Životne životne Sredine sredine i Prostornog prostornog Planiranja planiranja", piše u saopštenju koje , koje potpisuju i Institut Institut za za Teritorijalni teritorijalni Ekonomski ekonomski Razvoj razvoj – InTER, Centar Centar za za Afirmativne afirmativne Društvene društvene Akcije akcije – CASA i Centar Centar za za Zastupanje zastupanje Demokratske demokratske Kulture kulture – ACDC.

(Beta, 30.07.2026)

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