SAD izvela jake udare na Iran kao odgovor na napad na američku bazu u Jordanu

Beta pre 34 minuta

Američka vojska saopštila je rano jutros da je okončala "jak talas udara na Iran" sprovedenih kao odgovor na raniji iranski raketni napad na bazu SAD u Jordanu.

Najnoviji baraž dogodio se posle jučerašnje akcije SAD i Saudijske Arabije u kojoj su gađani položaji proiranske milicije u susednom Iraku, kada je ubijeno najmanje 20 boraca i šest iranskih savetnika.

Američka Centralna komanda saopštila je preko društvenih mreža da su tokom više od dva sata SAD gađale "desetine" ciljeva koji pripadaju iranskoj Revolucionarnoj gardi, uključujući vojne komandne centre kao i objekte za rakete i dronove, priobalni nadzor i odbrambene lokacije.

Najnoviji udari dogodili su se nekoliko sati pošto je predsednik SAD Donald Tramp rekao da će pogoditi Iran "vrlo jako" posle iranskog gađanja baze u Jordanu gde su smeštene američke trupe.

Iranski državni mediji saopštili su da je dvoje ljudi povređeno u napadima na ostrvu Kešm u Ormuskom moreuzu i da su prijavljene eksplozije u provinciji Kuzestan na severozapadu.

Odvojeno su napadi dronova izazvali požare na dva broda u egipatskoj luci Damijeta, javila je britanska firma za pomorsku bezbednost Ambrej. Nije zasad jasno ko je odgovoran za te udare na američki plovni objekat za skladištenje i tanker koji je grčko vlasništvo. Nije prijavljeno da je bilo povređenih.

Novi udari na više frontova posle nekoliko dana relativnog mira predstavljaju rizik da će se ponovo rasplamsati opšti rat. To takođe pokazuje koliko je teško prekinuti petomesečni sukob koji je uzdrmao svetsku privredu i koji je nepopularan među Amerikancima, navodi agencija AP.

SAD iscrpljuju već smanjene zalihe napredne municije potrebne za odbranu njihovih baza i saveznika.

Egipat, koji je blizak saveznik SAD i regionalni posrednik skoro je jedina zemlja na Bliskom istoku koja je bila pošteđena direktne vojne akcije tokom rata. Udar Irana ili njegovih saveznika, ako bude potvrđen, bi označio značajno proširenje sukoba.

Saudijska Arabija optužila je iračke milicije za ispaljivanje dronova na njena naftna postrojenja protekla dva dana. Krovna grupa iračkih milicija prvo je negirala te navode dok je druga grupa koju podržava Iran, jemenski pobunjenici Hutiji, objavila da su napali saudijske energetske objekte kao deo odvojenog ali povezanog sukoba.

Saudijski ministar odbrane Kalid bin Salman se juče sastao sa američkim predsedniko Donaldom Trampom i potpredsednikom Džej Di Vensom, rekle su dve osobe upoznate sa tim pitanjem.

Oni su rekli da je saudijska odluka o pridruživanju američkim napadima na iračku miliciju trebalo da pošalje poruku Iranu da neće trpeti da ta zemlja ili njeni saveznici ciljaju saudijsku naftnu industriju i duge kritične infrastrukturne objekte. Ministar odbrane rekao je Trampu i Vensu da Saudijci žele da vide deeskalaciju rata i vraćanje Vašingtona i Teherana pregovorima.

Privremeni sporazum SAD i Irana o primirju tokom kog je dato dva meseca da se dogvovori konačan prekid neprijateljstava propao je poslednjih nedelja uz obnovljene borbe u Ormuskom moreuzu, koji su iranski napadi ponovo zatvorili.

U iranskom napadu na kinesku firmu u Kuvajtu poginuo jedan radnik

Vojska Kuvajta saopštila je danas da je u iranskom na zgradu kineske firme na severu te zemlje poginuo jedan radnik, nekoliko sati nakon što je jordanska protivvazdušna odbrana oborila pet raketa lansiranih iz Irana. U napadu je oštećena zgrada te kineske kompanije, a do njega je došlo nakon što je američka vojska saopštila da je izvela "snažan talas udara na Iran", kao odgovor na prethodni iranski raketni napad na američku bazu u Jordanu. Jordanska protivvazdušna odbrana je ranije jutros oborila pet raketa lansiranih iz Irana, pri čemu nije bilo žrtava, javili su lokalni mediji. Centralna komanda američke vojske je u objavi na društvenim mrežama navela da su SAD pogodile "desetine" ciljeva koji pripadaju iranskoj Revolucionarnoj gardi, uključujući vojne komandne centre, postrojenja za rakete i dronove, kao i položaje za nadzor i odbranu obale.

(Beta, 30.07.2026)