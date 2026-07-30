Dobit NIS-a u prvoj polovini 2026. godine 80 miliona evra zahvaljujući finansijskoj disciplini
Biznis.rs pre 8 minuta | Jelena Stjepanović
Pad u maloprodaji iznosi 14 odsto
Naftna industrija Srbije ostvarila je u prvom polugodištu ove godine dobit od 9,8 milijardi dinara, što je znatno bolji rezultat u odnosu na gubitak od 3,6 milijardi dinara u prvih šest meseci prošle godine. EBITDA iznosi 35,1 milijardu dinara, pokazuje finansijski izveštaj. Pored programa za očuvanje efikasnosti poslovanja, na ostvareni rezultat uticali su i rast cena sirove nafte i naftnih derivata. kao i pozitivan efekat jeftinijih zaliha, odnosno veći prihodi