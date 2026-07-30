Jeziv trag odveo do tela ubijene Užičanke Vere! Horor scene na auto-putu: Partner tvrdio da ne zna gde je, a onda je njen telefon otkrio strašnu istinu!

Blic pre 26 minuta
Jeziv trag odveo do tela ubijene Užičanke Vere! Horor scene na auto-putu: Partner tvrdio da ne zna gde je, a onda je njen…
Sumnja se da je motiv zločina bila ljubomora, nakon što su se Vera i partner posvađali u klubu Porodica prikuplja novac za prenos njenog tela u Srbiju, naglašavajući da žele da je pamte po ljubavi i dobroti, a ne po nasilju Telo Vere P. (41), državljanke Srbije poreklom iz okoline Užica, pronađeno je pored državnog puta I35-E u Teksasu, a ključan trag u istrazi njenog ubistva navodno je bio njen telefon. Prema informacijama do kojih su došli istražitelji, policija
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