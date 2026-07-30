Kolaps na svim pravcima i u svim smerovima! Ogroman broj turista odlazi i vraća se sa mora u isto vreme, gužve kreću već večeras, a petak i vikend - niko ne može ni da zamisli šta će biti
Blic pre 21 minuta
Predstojeći vikend donosi izuzetno velike gužve na putevima i graničnim prelazima zbog smene turista i državnog praznika Ilinden u Severnoj Makedoniji.
Očekuju se ekstremno visoke temperature, što dodatno otežava uslove putovanja i zahteva posebnu pripremu i odmor vozača. Pred nama je izuzetno izazovan vikend za sve vozače koji planiraju putovanje ka omiljenim letovalištima, ali i za one koji završavaju svoj zasluženi odmor i vraćaju se kući. Smena turista u jeku letnje sezone uvek donosi ozbiljne glavobolje zbog ogromnih gužvi na putevima, ali ovaj vikend sa sobom nosi i dodatne faktore koji će znatno otežati i