Ostali na selu i danas žive od magarećeg mleka: Potražnja je veća od proizvodnje, a porodica Gavrić ne stiže da ispuni sve narudžbine (video)

Blic pre 26 minuta
Ostali na selu i danas žive od magarećeg mleka: Potražnja je veća od proizvodnje, a porodica Gavrić ne stiže da ispuni sve…

Porodica Gavrić iz Podnovlja sada ima oko 30 magaraca i od njihovog mleka gradi porodični posao Bez obzira na izazove, Sanja i Dražen su ostali na selu i sami proizvode hranu za stoku, uz veliku potražnju za magarećim mlekom Pre samo pet godina na imanje u Podnovlju kod Doboja stigla je jedna magarica.

Danas ih je oko 30, a Sanja i Dražen Gavrić od njihovog mleka grade porodični posao. Dok mnogi napuštaju selo u potrazi za sigurnijom zaradom, oni su ostali na dedovini, sami proizvode hranu za stoku, razvili stalnu bazu kupaca i kažu da je potražnja za magarećim mlekom veća nego što mogu da proizvedu. Danas je uzgoj magaraca postao osnov njihove proizvodnje i način života cele porodice. Iako mnogi smatraju da je reč o zahtevnom poslu, Sanja objašnjava da najveći
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