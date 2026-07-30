Predsednik Saveta REM-a nije izabran! Završena druga konstitutivna sednica

Sledeća sednica zakazana je za drugu polovinu avgusta Niko od dvoje kandidata nije dobio potrebnu većinu Predsednik Saveta REM-a nije izabran ni na danšnjoj, drugoj konstitutivnoj sednici, pošto niko od dvoje predloženih kandidata nije dobio potrebnu većinu od šest glasova.

Dubravka Valić Nedeljković je posle sednice Saveta REM-a rekla novinarima da je rezultat u dva kruga glasanja bio 4:3 za Garića. Sledeća sednica Saveta REM-a biće održana u drugoj polovini avgusta. Za predsednika Saveta REM-a tajno glasaju članovi tog tela kojih sada ima osam, među kojima su Miloš Garić, Stevica Smederevac, Milan Petković, Snežana Miljković, kao i četiri člana koji su povukli svoje ostavke - Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik,