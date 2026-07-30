Srpski studenti dobijaće stipendije na univerzitetima u Emiratima? Šeik Mohamed bin Zajed pokrenuo inicijativu tokom sastanka sa Vučićem

Predsednik UAE pokrenuo je inicijativu za dodelu stipendija srpskim studentima na univerzitetima u UAE, sa fokusom na nauku, tehnologiju i veštačku inteligenciju Cilj inicijative je jačanje naučne saradnje i obrazovnog partnerstva između Srbije i UAE Predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), šeik Mohamed bin Zajed Al Nahjan pokrenuo je tokom današnje posete Beogradu inicijativu za dodelu stipendija za srpske studente na univerzitetima u UAE u različitim