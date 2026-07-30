Tramp traži da Vrhovni sud reaktivira odbačenu tužbu protiv Hilari Klinton

Tramp je zatražio dodatnih mesec dana za preispitivanje odluke Apelacionog suda koji je odbacio njegov slučaj i naložio mu skoro milion dolara kazne Više Trampovih tužbi iz perioda posle prvog mandata je odbačeno, uključujući i one za klevetu i protiv federalne Poreske uprave Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će zatražiti od Vrhovnog suda SAD da reaktivira njegovu odbačenu tužbu "protiv Hilari Klinton, Demokratskog nacionalnog komiteta i drugih"