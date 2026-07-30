Trudnicu unakazio pas! Dečak (6) ga pustio, životinja nasrnula na ženu: "Samo je gledala da zaštiti stomak" (foto)

Blic pre 41 minuta
Trudnicu unakazio pas! Dečak (6) ga pustio, životinja nasrnula na ženu: "Samo je gledala da zaštiti stomak" (foto)

Odri je zadobila teške povrede lica i prsta, i ima noćne more Zajednica je pokrenula online akciju prikupljanja pomoći zbog velikih medicinskih troškova i dugog oporavka koji sleduje za buduću majku Trudnicu Odri Suarez, koja nosi blizance, brutalno je napao pitbul dok je šetala 17. jula u gradu Topeka u američkoj saveznoj državi Kanzas.

Preživela je napad, kao i njene nerođene bebe, ali je zadobila teške povrede lica - unakažena je, piše "Parizijen". Prema navodima policije iz Topeke, u naselju je izbila tuča između tri osobe. Tada je šestogodišnji sin jedne od umešanih osoba pustio dva psa, od kojih je jedan nasrnuo na Odri Suares. - Išla je kod moje rođake i pretpostavljam da je tamo izbila neka tuča ili nešto slično. Lice joj je bilo unakaženo, bilo je užasno. Slomila je mali prst jer je, kada
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