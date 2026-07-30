Zarada Majkrosofta premašila očekivanja! Akcije skočile: veštačka inteligencija donela veliki rast

Microsoft smanjuje zavisnost od OpenAI tehnologije i proširuje ponudu kroz saradnju sa drugim AI kompanijama, kao i razvojem sopstvenih rešenja Akcije kompanije su skočile za oko 3% nakon objave rezultata, a Azure je prvi put premašio prihode od 100 milijardi dolara Kompanija Microsoft je u sredu nadmašila procene Volstrita u pogledu kvartalnog rasta prihoda od klaud (cloud) usluga, što je znak da se njena masovna ulaganja u infrastrukturu veštačke inteligencije