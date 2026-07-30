Zarada Majkrosofta premašila očekivanja! Akcije skočile: veštačka inteligencija donela veliki rast

Blic pre 27 minuta
Zarada Majkrosofta premašila očekivanja! Akcije skočile: veštačka inteligencija donela veliki rast
Microsoft smanjuje zavisnost od OpenAI tehnologije i proširuje ponudu kroz saradnju sa drugim AI kompanijama, kao i razvojem sopstvenih rešenja Akcije kompanije su skočile za oko 3% nakon objave rezultata, a Azure je prvi put premašio prihode od 100 milijardi dolara Kompanija Microsoft je u sredu nadmašila procene Volstrita u pogledu kvartalnog rasta prihoda od klaud (cloud) usluga, što je znak da se njena masovna ulaganja u infrastrukturu veštačke inteligencije
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Skuplja nafta oporavila NIS, koji sad prodaje rumunsku ćerku-firmu

Skuplja nafta oporavila NIS, koji sad prodaje rumunsku ćerku-firmu

Bloomberg Adria pre 52 minuta
NIS: U prvom polugodištu neto dobit 9,8 milijardi dinara, očuvano stabilno poslovanje

NIS: U prvom polugodištu neto dobit 9,8 milijardi dinara, očuvano stabilno poslovanje

Forbes pre 2 sata
NIS: U prvom polugodištu očuvano stabilno poslovanje, neto dobit 9,8 milijardi dinara

NIS: U prvom polugodištu očuvano stabilno poslovanje, neto dobit 9,8 milijardi dinara

Danas pre 2 sata
NIS: Za šest meseci neto dobit 9,8 milijardi dinara

NIS: Za šest meseci neto dobit 9,8 milijardi dinara

N1 Info pre 2 sata
Opštinska reprezentacija skuplja od pomoći za Narodnu kuhinju: Za ugostiteljske usluge potrošeno 2,9 miliona dinara više

Opštinska reprezentacija skuplja od pomoći za Narodnu kuhinju: Za ugostiteljske usluge potrošeno 2,9 miliona dinara više

In medija pre 2 sata
Majkrosoft nadmašio očekivanja: AI i Azure pogurali akcije za osam odsto

Majkrosoft nadmašio očekivanja: AI i Azure pogurali akcije za osam odsto

Bonitet pre 2 sata
NIS objavio rezultate poslovanja: Dobit skoro 10 milijardi dinara, nastavljena velika ulaganja

NIS objavio rezultate poslovanja: Dobit skoro 10 milijardi dinara, nastavljena velika ulaganja

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MicrosoftVolstritDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Dr Branko Živanović, profesor Beogradske bankarske akademije: Srpske bankarske paradigme – hiper profit i granitna stabilnost…

Dr Branko Živanović, profesor Beogradske bankarske akademije: Srpske bankarske paradigme – hiper profit i granitna stabilnost

Bonitet pre 2 minuta
Sumnjate da neko čita vaše WhatsApp poruke? Jedna opcija rešava sve dileme

Sumnjate da neko čita vaše WhatsApp poruke? Jedna opcija rešava sve dileme

Kamatica pre 32 minuta
Đedović Handanović apeluje na građane da racionalno troše električnu energiju

Đedović Handanović apeluje na građane da racionalno troše električnu energiju

RTV pre 52 minuta
Gradimo kulturu gde pobeđuju najbolje ideje, a ne interna politika, spletkarenje i samopromocija

Gradimo kulturu gde pobeđuju najbolje ideje, a ne interna politika, spletkarenje i samopromocija

Radar pre 27 minuta
Najveći srpski gubitaši iz 2023. danas ostvaruju dobit u milijardama dinara

Najveći srpski gubitaši iz 2023. danas ostvaruju dobit u milijardama dinara

N1 Info pre 32 minuta