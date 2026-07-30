UEFA bojkotuje takmičenja u znak protesta protiv prodaje udela u Mundijalu

Članice UEFA, njih 55, odlučile su da bojkotuju FIFA takmičenja ukoliko predsednik FIFA Gianni Infantino nastavi sa planovima da proda udele u Svetskom prvenstvu privatnim investitorima, prema rečima osobe upoznate sa tim pitanjem.

Odluka moćne evropske asocijacije članica finalizovana je tokom virtuelnog kriznog sastanka održanog u četvrtak, na kojem se raspravljalo o kontroverznom predlogu prodaje udela. Očekuje se da će bojkot značajno ugroziti Infantinovu strategiju, koja zahteva da svih 211 članica FIFA odobri planove do 19. septembra ili se suoči sa mogućim finansijskim kaznama. "Svetsko prvenstvo ne može se tretirati kao investicioni proizvod", navela je UEFA u saopštenju. "Nijedna