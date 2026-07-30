Cene nafte skočile šest odsto: Novi sukobi na Bliskom istoku ponovo uzdrmali energetsko tržište

Ilustracija: ChatGPT Geopolitičke tenzije na Bliskom istoku ponovo su pokrenule snažan rast cena sirove nafte.

Posle tri uzastopna dana pada, tržište je u sredu reagovalo naglim skokom od oko šest odsto, dok investitori procenjuju rizike po globalno snabdevanje energentima. Američka sirova nafta WTI dostigla je oko 84 dolara po barelu, dok je cena severnomorske nafte Brent premašila 89 dolara. Rast je usledio nakon eskalacije bezbednosne situacije u regionu i novih upozorenja o mogućim poremećajima u transportu i isporuci nafte. Okidač za promenu raspoloženja na tržištu bio