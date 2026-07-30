Hiljade evakuisanih na Kritu, borba sa požarima traje u Francuskoj i Španiji

Hiljade ljudi je evakuisano na grčkom ostrvu Krit, jer šumski požari, rasplamsani jakim vetrovima, ugrožavaju turistička mesta i sela.

Oko 8.000 ljudi je evakuisano tokom noći u Retimnu, gde su udari vetra dostigli 125 kilometara na sat. Očevici kažu da je na Kritu izbilo nekoliko požara koji su se brzo širili, pri čemu se najveći požarni front protezao na čak 15 kilometara. „Vetar je neverovatan – ponekad ne možete ni da stojite. „Plamen je bio ogroman, bilo je zaista zastrašujuće“, rekla je za Rojters meštanka Hrisa Jukaki. Evakuacije su usledile posle pogibije dvojice vatrogasaca na najvećem