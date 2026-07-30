Kad i gde možete gledati mečeve Partizana, Železničara i Vojvodine u kvalifikacijama za Ligu konferencija?

Srbija ima tri kluba koji ovog četvrtka igraju revanš mečeve drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Prvi će na teren istrčati fudbaleri Vojvodine. Oni gostuju Ajaksu od 20 časova, a prvu duel u Novom Sadu je završen rezultatom 1:4. Prenos meča možete gledati na kanalu Arena 2 Premijum. Zatim Partizan ostuje ekipi Una Štrasen. Duel u Luksemburgu počinje u 20.15, a u Beogradu su izabranici Saše Ilića slavili sa 4:0. Prenos susreta možete gledati na kanalima Arena 1 Premijum i RTS 2. Poslednji na teren istrčavaju igrači Železničara iz Pančeva. Oni su u prvom meču