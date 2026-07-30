Kontinenti se ujedinjuju: CONCACAF odbacio predlog FIFA o prodaji udela u takmičenjima

Danas pre 24 sata  |  Beta
Kontinenti se ujedinjuju: CONCACAF odbacio predlog FIFA o prodaji udela u takmičenjima

Fudbalska konfederacija Severne, Centralne Amerike i Kariba (CONCACAF) odbacila je planove Međunarodne fudbalske unije (FIFA) da privatnim investitorima proda vlasnički udeo u svojim takmičenjima.

CONCACAF je u saopštenju naveo da je odbacio predloge nakon današnjeg vanrednog sastanka sa svojim savezima članicama, kojih je 41, preneo je Skaj. Tokom sastanka članovi su „izrazili duboku zabrinutost zbog nedostatka odgovarajuće procedure u vezi sa predlogom, veštački kratkog roka koji je nametnut, kao i zbog izostanka bilo kakve revizije ili odobrenja od nadležnih upravljačkih tela FIFA“. – Pored toga, dovedena je u pitanje potreba za ulaganjima privatnog
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