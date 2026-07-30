Mađarska gasi nuklearnu elektranu Pakš zbog niskog vodostaja Dunava

Premijer Mađarske Peter Mađar najavio je danas da bi zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava već u toku dana ili sutra nuklearna elektrana Pakš mogla biti potpuno isključena.

Mađarska vlada razmatra i mogućnost gašenja određenih delova industrije ako ne bude dovoljno struje, prenosi portal Mađarska danas, navodeći da je Rumunija već ugasila svoju nuklearnu elektranu i da je dilema odakle će kupovati struju. Mađar je naglasio da zemlja ima dovoljno struje za domaćinstva i privredu, a pošto je nivo Dunava na rekordno niskim nivoima, blokovi reaktora nuklearne elektrane biće isključivani postepeno. Trenutno izgleda da će gašenje Pakša