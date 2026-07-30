Raste broj žrtava zemljotresa u Japanu, vrućina novi problem

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Raste broj žrtava zemljotresa u Japanu, vrućina novi problem

Broj ljudi koji su poginuli u snažnom zemljotresu u jugozapadnom Japanu porastao je na 28, saopštile su vlasti.

Spasioci i dalje rade na pronalaženju preživelih nakon što je zemljotres magnitude 6,8 stepeni Rihterove skale pogodio prefekturu Kumamoto na ostrvu Kjušu 28. jula, uzrokujući veliku štetu na kućama, putevima, fabrikama i energetskom sistemu. Nekoliko ljudi je poginulo u rušenju tržnog centra, a sat vremena kasnije u istom objektu odjeknula je eksplozija. Oko 9.000 raseljenih stanovnika smešteno je u centre za evakuaciju, a više od 30.000 domaćinstava je ostalo
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