Raste broj žrtava zemljotresa u Japanu, vrućina novi problem

Broj ljudi koji su poginuli u snažnom zemljotresu u jugozapadnom Japanu porastao je na 28, saopštile su vlasti.

Spasioci i dalje rade na pronalaženju preživelih nakon što je zemljotres magnitude 6,8 stepeni Rihterove skale pogodio prefekturu Kumamoto na ostrvu Kjušu 28. jula, uzrokujući veliku štetu na kućama, putevima, fabrikama i energetskom sistemu. Nekoliko ljudi je poginulo u rušenju tržnog centra, a sat vremena kasnije u istom objektu odjeknula je eksplozija. Oko 9.000 raseljenih stanovnika smešteno je u centre za evakuaciju, a više od 30.000 domaćinstava je ostalo