SAD izvele jake udare na Iran kao odgovor na napad na američku bazu u Jordanu

Američka vojska saopštila je rano jutros da je okončala „jak talas udara na Iran“ sprovedenih kao odgovor na raniji iranski raketni napad na bazu SAD u Jordanu.

Najnoviji baraž dogodio se posle jučerašnje akcije SAD i Saudijske Arabije u kojoj su gađani položaji proiranske milicije u susednom Iraku, kada je ubijeno najmanje 20 boraca i šest iranskih savetnika. Američka Centralna komanda saopštila je preko društvenih mreža da su tokom više od dva sata SAD gađale „desetine“ ciljeva koji pripadaju iranskoj Revolucionarnoj gardi, uključujući vojne komandne centre kao i objekte za rakete i dronove, priobalni nadzor i odbrambene