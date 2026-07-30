Skupština nije izglasala nepoverenje Vladi premijera Macuta

Poslanici Skupštine Srbije nisu izglasali nepovreje Vladi premijera Đura Macuta nakon trodnevne rasprave.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić konstatovala je da je „za“ predlog glasalo 40 narodnih poslanika, „protiv“ 135, dok je „uzdržan“ bio samo jedan. Budući da je su se poslanici izjasnili oko jedine tačke dnevnog reda, predsedavajuća je konsatovala kraj sednice. Neposredno pre glasanja, obratio se premijer Đuro Macut koji je rekao da je glavni zatak vlade bio da se očuva mir i stabilnost i da je uspela da to uradi. Naveo je da se tokom sednice čulo mogo kritika, „ali