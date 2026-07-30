Smanjen broj zaposlenih za 14.163, jedino raste broj preduzetnika

U drugom kvartalu 2026. godine ukupno je bilo zaposleno 2.355.940 lica, navodi se u saopštenju o registrovanoj zaposlenosti Republičkog zavoda za statistiku.

Od ukupnog broja 1.884.765 osoba je zaposleno u pravnim licima, 428.550 čine preduzetnici, lica zaposlena kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost. Preostalih 42.625 osoba su registrovani individualni poljoprivrednici. U odnosu na drugi kvartal 2025. godine, ukupan broj zaposlenih je manji za 14.163, odnosno za 0,6 odsto, pri čemu je broj zaposlenih u pravnim licima smanjen za 13.766, ili za 0,7 odsto. Smanjen je i broj registrovanih individualnih