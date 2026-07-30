Smanjen broj zaposlenih za 14.163, jedino raste broj preduzetnika

Danas pre 29 minuta  |  Danas Online
Smanjen broj zaposlenih za 14.163, jedino raste broj preduzetnika

U drugom kvartalu 2026. godine ukupno je bilo zaposleno 2.355.940 lica, navodi se u saopštenju o registrovanoj zaposlenosti Republičkog zavoda za statistiku.

Od ukupnog broja 1.884.765 osoba je zaposleno u pravnim licima, 428.550 čine preduzetnici, lica zaposlena kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost. Preostalih 42.625 osoba su registrovani individualni poljoprivrednici. U odnosu na drugi kvartal 2025. godine, ukupan broj zaposlenih je manji za 14.163, odnosno za 0,6 odsto, pri čemu je broj zaposlenih u pravnim licima smanjen za 13.766, ili za 0,7 odsto. Smanjen je i broj registrovanih individualnih
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

RZS: U Srbiji u drugom kvartalu 14.163 zaposlenih manje nego godinu dana ranije

RZS: U Srbiji u drugom kvartalu 14.163 zaposlenih manje nego godinu dana ranije

Ekapija pre 58 minuta
Manje zaposlenih u drugom kvartalu godine u odnosu na 2025.

Manje zaposlenih u drugom kvartalu godine u odnosu na 2025.

Forbes pre 1 sat
RZS: Broj zaposlenih u Srbiji u drugom kvartalu - 2,35 miliona

RZS: Broj zaposlenih u Srbiji u drugom kvartalu - 2,35 miliona

N1 Info pre 1 sat
Za godinu dana broj zaposlenih u Srbiji smanjen za oko 14.000

Za godinu dana broj zaposlenih u Srbiji smanjen za oko 14.000

Biznis.rs pre 1 sat
Evo koliko ima zaposlenih u Srbiji: Ukupan broj je 2.355.940, evo koliko je preduzetnika i poljoprivrednika

Evo koliko ima zaposlenih u Srbiji: Ukupan broj je 2.355.940, evo koliko je preduzetnika i poljoprivrednika

Dnevnik pre 1 sat
U drugom kvartalu ove godine u Srbiji ukupan broj zaposlenih lica 2.355.940

U drugom kvartalu ove godine u Srbiji ukupan broj zaposlenih lica 2.355.940

Insajder pre 2 sata
U drugom kvartalu ove godine u Srbiji ukupan broj zaposlenih lica 2.355.940

U drugom kvartalu ove godine u Srbiji ukupan broj zaposlenih lica 2.355.940

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Zavod za statistiku

Društvo, najnovije vesti »

Počeo novi toplotni talas u Srbiji: U kojim gradovima su u 13 sati izmerene najviše temperature

Počeo novi toplotni talas u Srbiji: U kojim gradovima su u 13 sati izmerene najviše temperature

N1 Info pre 24 minuta
Glamočić: Vodoprivredni sistem suočen sa jednom od najtežih hidroloških situacija

Glamočić: Vodoprivredni sistem suočen sa jednom od najtežih hidroloških situacija

Insajder pre 33 minuta
Istorijski nizak vodostaj Dunava ugrozi plovidbu i energetiku

Istorijski nizak vodostaj Dunava ugrozi plovidbu i energetiku

Naslovi.ai pre 9 minuta
Karić: Srbiji potrebno predvidivo tržište i planiranje proizvodnje

Karić: Srbiji potrebno predvidivo tržište i planiranje proizvodnje

Beta pre 14 minuta
Ministarka Pacoli: Na Gazivodama srušeno 17 objekata, akcija se bez kompromisa nastavlja

Ministarka Pacoli: Na Gazivodama srušeno 17 objekata, akcija se bez kompromisa nastavlja

Beta pre 14 minuta