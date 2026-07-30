Stanković istakao šta ga posebno raduje i zašto je dobro što je Hapoel naredni rival

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je da je zadovoljan načinom na koji je njegov tim odigrao dvomeč protiv severnoirskog Larna, kao i da se sada okreću narednom izazovu u kvalifikacijama za Ligu šampiona. – Način na koji smo igrali me posebno raduje.

Znamo da smo bili favoriti u oba meča, ali to moramo da pokažemo na terenu, a ne samo na papiru. Odnos igrača bio je za svaku pohvalu i veoma sam zadovoljan načinom na koji su pristupili utakmici. Spremni smo za ono što nas očekuje i najvažnije je da budemo pravi kada se bude odlučivalo da li smo ‘in ili aut’ – rekao je Stanković za Arenu sport. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u revanšu u Beogradu