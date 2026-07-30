Ukrajina tvrdi da je pogodila dve rafinerije nafte koje su među najvećim u Rusiji

Ukrajina je danas saopštila da su njene snage prethodne noći pogodile dve rafinerije nafte koje su među najvećim u Rusiji, u najnovijim napadima dugog dometa kojima Kijev produbljuje ekonomski, vojni i diplomatski pritisak na Moskvu.

Ukrajinski napadi su prethodne noći izazvali požare u rafineriji Lukoila u Permskoj oblasti, više od 1.500 kilometara od granice Ukrajine, i u rafineriji u Rjazanju, oko 400 kilometara od granice, saopštili su ukrajinska Služba bezbednosti i Generalštab. Kijev tvrdi da te dve ruske rafinerije zajedno imaju godišnji proizvodni kapacitet od oko 220 miliona barela nafte, i da u velikoj meri doprinose ruskim vojnim naporima i prihodima vlade u Moskvi. Tvrdnje Kijeva za