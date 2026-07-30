Zvezda potvrdila razliku u klasi u Beogradu: Crveno-beli znaju rivala u trećem kolu

Fudbaleri Crvene zvezde su izborili plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.

Beogradski crveno-beli su u revanšu kao domaćini pobedili Larn iz Severne Irske sa 5:0, dok je ukupan rezultat 9:0. Već u prvom duelu odigranom prošle sedmice je bila evidentna razlika u kvalitetu, kada su izabranici Dejana Stankovića slavili sa 4:0, a na „Marakani“ je to samo potvrđeno. U revanšu je odbrana gostiju kapitulirala posle dva minuta igre, kada je Aleksandar Katai doveo Zvezdu u vođstvo. Veljković je uputio dugačku loptu sa polovine svog tima, a