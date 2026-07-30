(Foto, video) Tuga, ginu vatrogasci u požarima: Evakuisano skoro 2.000 turista iz Grčke

Dnevnik pre 5 sati
(Foto, video) Tuga, ginu vatrogasci u požarima: Evakuisano skoro 2.000 turista iz Grčke

ATINA: U gašenju požara na Kritu i Peloponezu u Grčkoj poginula su tri vatrogasca a vlasti su nastavile sa preventivnim evakuacijama naselja i turističkih područja, dok je samo sa ostrva Krit evakuisano oko 2.000 posetilaca i 29 lokalnih žitelja sa plaža morskim putem, saopštile su grčke vlasti.

Dva vatrogasca su poginula u velikom šumskom požaru koji je juče u popodnevnim satima izbio na jugu Krita, u oblasti Retimno, a prema prvim informacijama, oni su ostali zarobljeni u vozilu u blizini mesta Sahturija, gde su kasnije pronađeni mrtvi, dok je jedan vatrogasac kolabirao od patoloških uzroka u Ageranosu, na Peloponezu, prenosi Prototema. Dva dobrovoljca su takođe lakše povređena tokom operacija gašenja požara. ⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Wildfire in #Ligres
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