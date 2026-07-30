Vučić uz tradicionalno srpsko gostoprimstvo s bin Zajedom o viziji Srbije za Ekspo 2027 (video)

Dnevnik pre 59 minuta
Vučić uz tradicionalno srpsko gostoprimstvo s bin Zajedom o viziji Srbije za Ekspo 2027 (video)

BEOGRAD: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je tokom susreta sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom u Beogradu, gostu predstavio viziju Srbije za Specijalizovanu izložbu Ekspo 2027.

Predstavio sam viziju Srbije za Ekspo2027 i planove za najveći međunarodni događaj koji će naša zemlja do sada organizovati. Posebno me raduje što će UAE biti među učesnicima međunarodne izložbe koja će 2027. godine okupiti svet u Beogradu, objavio je Vučić na svom Instagram nalogu buducnostsrbijeav. Dodao je da je uveren da će taj događaj biti prilika da svetu predstavimo ideje, inovacije i potencijale naše zemlje, ali i da otvorimo novo poglavlje saradnje sa
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