FSS stao uz UEFA: Zajedno u odbrani vrednosti svetskog fudbala

UEFA je saopštila ranije danas da je svih 55 članica donelo odluku o bojkotu svih FIFA takmičenja ukoliko se nastavi sa planom prodaje Svetskog prvenstva.

Odluka je doneta na hitnom sastanku, na kojem se razgovaralo o predlozima koje je FIFA objavila početkom nedelje. Bojkot bi obuhvatio sva takmičenja pod okriljem FIFA, uključujući Svetska prvenstva u muškoj i ženskoj konkurenciji, kao i Svetsko klupsko prvenstvo, a stupio bi na snagu ukoliko članice FiIFA izglasaju predloge predsednika Đanija Infantina. "Stali smo čvrsto uz Evropsku fudbalsku uniju (UEFA) u ovom prelomnom momentu, opredeljeni za zajedništvo u