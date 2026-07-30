FSS stao uz UEFA: Zajedno u odbrani vrednosti svetskog fudbala

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
FSS stao uz UEFA: Zajedno u odbrani vrednosti svetskog fudbala

UEFA je saopštila ranije danas da je svih 55 članica donelo odluku o bojkotu svih FIFA takmičenja ukoliko se nastavi sa planom prodaje Svetskog prvenstva.

Odluka je doneta na hitnom sastanku, na kojem se razgovaralo o predlozima koje je FIFA objavila početkom nedelje. Bojkot bi obuhvatio sva takmičenja pod okriljem FIFA, uključujući Svetska prvenstva u muškoj i ženskoj konkurenciji, kao i Svetsko klupsko prvenstvo, a stupio bi na snagu ukoliko članice FiIFA izglasaju predloge predsednika Đanija Infantina. "Stali smo čvrsto uz Evropsku fudbalsku uniju (UEFA) u ovom prelomnom momentu, opredeljeni za zajedništvo u
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