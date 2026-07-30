Savet REM-a ponovo bez predsednika: Ni Garić ni Valić Nedeljković nisu ostvarili većinu

Ni nakon druge konstitutivne sednice Saveta Regulatornog tela za elektronske medije ovo telo nije izabralo predsednika i njegovog zamenika.

Ovoga puta su kandidati za predsednika bili Miloš Garić i Dubravka Valić Nedeljković, ali nijedan kandidat nije osvojio dvotrećinsku većinu glasova neophodnu za izbor na ovu funkciju, jer je u oba kruga glasanja bilo četiri prema tri za Garića. Kandidati su nakon glasanja izjavili da se nadaju izboru predsednika u razumnom roku i da bi sledeća sednica trebalo da se održi sredinom avgusta. Garić: Važno da Savet REM-a dobije predsednika, nažalost ni danas se to nije