Savet REM-a ponovo bez predsednika: Ni Garić ni Valić Nedeljković nisu ostvarili većinu

Euronews pre 59 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Savet REM-a ponovo bez predsednika: Ni Garić ni Valić Nedeljković nisu ostvarili većinu

Ni nakon druge konstitutivne sednice Saveta Regulatornog tela za elektronske medije ovo telo nije izabralo predsednika i njegovog zamenika.

Ovoga puta su kandidati za predsednika bili Miloš Garić i Dubravka Valić Nedeljković, ali nijedan kandidat nije osvojio dvotrećinsku većinu glasova neophodnu za izbor na ovu funkciju, jer je u oba kruga glasanja bilo četiri prema tri za Garića. Kandidati su nakon glasanja izjavili da se nadaju izboru predsednika u razumnom roku i da bi sledeća sednica trebalo da se održi sredinom avgusta. Garić: Važno da Savet REM-a dobije predsednika, nažalost ni danas se to nije
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Predsednik Saveta REM-a nije izabran! Završena druga konstitutivna sednica (video)

Predsednik Saveta REM-a nije izabran! Završena druga konstitutivna sednica (video)

Blic pre 34 minuta
Garić: Važno da Savet REM-a dobije predsednika, ali se to ni danas nije desilo (video)

Garić: Važno da Savet REM-a dobije predsednika, ali se to ni danas nije desilo (video)

Blic pre 34 minuta
Druga sednica Saveta REM: Ponovo nije izabran predsednik

Druga sednica Saveta REM: Ponovo nije izabran predsednik

N1 Info pre 1 sat
REM nije dobio predsednika na drugoj sednici: Sledeće glasanje zakazano za drugu polovinu avgusta

REM nije dobio predsednika na drugoj sednici: Sledeće glasanje zakazano za drugu polovinu avgusta

Mondo pre 1 sat
REM i dalje bez predsednika: Savet nije postigao dogovor ni posle dva kruga glasanja

REM i dalje bez predsednika: Savet nije postigao dogovor ni posle dva kruga glasanja

Mašina pre 2 sata
Ponovo nije izabran predsednik Saveta REM-a

Ponovo nije izabran predsednik Saveta REM-a

Insajder pre 1 sat
Predsednik Saveta REM-a nije izabran ni na današnjoj sednici,nastavak u avgustu

Predsednik Saveta REM-a nije izabran ni na današnjoj sednici,nastavak u avgustu

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IzboriREM

Politika, najnovije vesti »

Vlast je takva kakva je, samo da ne bude da je elita

Vlast je takva kakva je, samo da ne bude da je elita

Danas pre 1 sat
Predsednik Saveta REM-a nije izabran! Završena druga konstitutivna sednica (video)

Predsednik Saveta REM-a nije izabran! Završena druga konstitutivna sednica (video)

Blic pre 34 minuta
Garić: Važno da Savet REM-a dobije predsednika, ali se to ni danas nije desilo (video)

Garić: Važno da Savet REM-a dobije predsednika, ali se to ni danas nije desilo (video)

Blic pre 34 minuta
Buldožeri oko Gazivoda: Firma ruši, policija čuva

Buldožeri oko Gazivoda: Firma ruši, policija čuva

Vreme pre 19 minuta
Zvanično otvoren vidikovac na Kablaru, investicija će se isplatiti u prvih godinu dana: "Stotine hiljada ljudi će videti…

Zvanično otvoren vidikovac na Kablaru, investicija će se isplatiti u prvih godinu dana: "Stotine hiljada ljudi će videti čarobnu lepotu" (foto, video)

Blic pre 34 minuta