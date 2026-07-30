Tri osobe povređene u incidentu na Paliluli, dvojica muškaraca u teškom stanju

Na Paliluli se tokom protekle noći, u 20.47 sati, dogodilo ubadanje nožem u kome su dvojica muškaraca teško povređena, rečeno je agenciji Tanjug u službi Hitne pomoći.

Ubadanje nožem se dogodilo na uglu ulica Cvijićeva i Zdravka Čelara, a jedna ekipa hitne pomoći prevezla je na VMA dva muškarca od 46 i 47 godina koji su teško povređeni hladnim oružjem, dok je drugo vozilo hitne pomoći sa istog događaja na VMA prevezlo muškarca (58), koji je imao povrede glave. U Ulici kralja Milana, kod hotela "Hilton", u 3.24 sati u prevrtanju kvada lakše su povređena dva muškarca, koji su takođe prevezeni na VMA. Tokom protekle noći u Beogradu