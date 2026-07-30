UŽIVO: Kriza na Bliskom istoku - Pakistan: Razgovori SAD i Irana traju uprkos novim vojnim udarima

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
UŽIVO: Kriza na Bliskom istoku - Pakistan: Razgovori SAD i Irana traju uprkos novim vojnim udarima

Predsednik Donald Tramp najavio je juče snažan odgovor Sjedinjenih Američkih Država na iranske pokušaje napada na američke vojne položaje na Bliskom istoku, poručujući da će "udariti veoma snažno" jer je "red na njih".

Američke snage su, prema njegovim rečima, uspešno presrele dolazeće rakete, a CENTCOM potvrđuje da su sve iranske balističke rakete oborene. Istovremeno, SAD i Saudijska Arabija izvele su napade na proiranske milicije u Iraku, gde je, prema iračkim izvorima, poginulo najmanje 20 boraca. Cene nafte naglo su porasle, a američke berze pale zbog novih tenzija. Iran i dalje insistira na kontroli Ormuskog moreuza, dok Huti razmatraju uvođenje taksi u Crvenom moru, a
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