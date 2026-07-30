Vučić danas obilazi Stakleni vidikovac "Kablar" kod Čačka

Euronews pre 15 minuta  |  Autor: Tanjug
Vučić danas obilazi Stakleni vidikovac "Kablar" kod Čačka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas Stakleni vidikovac "Kablar" na planini Kablar kod Čačka, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Ranije je najavljeno da će Stakleni vidikovac na Kablaru kod Čačka, sa koga se vide tri opštine, biti otvoren danas u 12.00 časova. Nakon sprovedenog tehničkog pregleda i kompletne procedure pred nadležnim institucijama, potvrđeno je da je taj objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom, projektnom dokumentacijom i važećim propisima, kao i da je bezbedan i podoban za korišćenje. "Vidikovac na Kablaru dobio je upotrebnu dozvolu Ministarstva građevinarstva,
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Vučić obilazi Stakleni vidikovac "Kablar" kod Čačka

Vučić obilazi Stakleni vidikovac "Kablar" kod Čačka

RTV pre 16 minuta
Vučić danas obilazi stakleni vidikovac "Kablar" kod Čačka

Vučić danas obilazi stakleni vidikovac "Kablar" kod Čačka

Blic pre 1 sat
Vučić stiže na Kablar: U 12 sati otvara se spektakularni stakleni vidikovac

Vučić stiže na Kablar: U 12 sati otvara se spektakularni stakleni vidikovac

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićČačakPredsednik SrbijeKablarvidikovac

Društvo, najnovije vesti »

Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima

Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima

Insajder pre 50 minuta
Ekstremno nizak nivo Dunava, ugrožena plovidba i biljni i životinjski svet - šta nas čeka u avgustu

Ekstremno nizak nivo Dunava, ugrožena plovidba i biljni i životinjski svet - šta nas čeka u avgustu

RTV pre 1 minut
Vučić obilazi Stakleni vidikovac "Kablar" kod Čačka

Vučić obilazi Stakleni vidikovac "Kablar" kod Čačka

RTV pre 16 minuta
AMSS: Umeren saobraćaj, zbog špica letnje sezone očekuje se da će tokom dana biti pojačan

AMSS: Umeren saobraćaj, zbog špica letnje sezone očekuje se da će tokom dana biti pojačan

Nova pre 51 minuta
Vučić danas obilazi Stakleni vidikovac "Kablar" kod Čačka

Vučić danas obilazi Stakleni vidikovac "Kablar" kod Čačka

Euronews pre 15 minuta