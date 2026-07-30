NIS: U prvom polugodištu neto dobit 9,8 milijardi dinara, očuvano stabilno poslovanje

Forbes pre 1 sat  |  Agencije
NIS: U prvom polugodištu neto dobit 9,8 milijardi dinara, očuvano stabilno poslovanje
Kompanija NIS saopštila je danas da je u prvom polugodištu ove godine očuvala stabilno poslovanje i ostvarila neto dobit od 9,8 milijardi dinara. „NIS grupa je, u skladu sa kompleksnim okolnostima poslovanja, nastavila sa realizacijom programa mera usmerenih na očuvanje finansijske discipline i optimizaciju troškova na svim nivoima, uz održavanje finansiranja strateški važnih projekata“, navodi se u saopštenju. Dodaje se da je zahvaljujući takvom modelu, kao i
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