NIS: U prvom polugodištu neto dobit 9,8 milijardi dinara, očuvano stabilno poslovanje

Kompanija NIS saopštila je danas da je u prvom polugodištu ove godine očuvala stabilno poslovanje i ostvarila neto dobit od 9,8 milijardi dinara. „NIS grupa je, u skladu sa kompleksnim okolnostima poslovanja, nastavila sa realizacijom programa mera usmerenih na očuvanje finansijske discipline i optimizaciju troškova na svim nivoima, uz održavanje finansiranja strateški važnih projekata“, navodi se u saopštenju. Dodaje se da je zahvaljujući takvom modelu, kao i