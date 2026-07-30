UHAPŠENA TROJICA ZBOG KOKAINA U NIŠU: Policija osumnjičenog zatekla tokom prodaje, pronađeni novac i droga

Glas juga pre 1 sat
UHAPŠENA TROJICA ZBOG KOKAINA U NIŠU: Policija osumnjičenog zatekla tokom prodaje, pronađeni novac i droga

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu uhapšeni su L.

T. (29) iz Pirota i D. Đ. (32) iz Niša, zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Uhapšen je i M. A. (35) iz Niša, osumnjičen za neovlašćeno držanje opojnih droga. Policija je, kako se navodi, L. T. zatekla u trenutku kada je M. A. navodno prodao paketić sa manjom količinom praha za koji se sumnja da je kokain. Kod L. T, kao i prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi, pronađena je još jedna
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