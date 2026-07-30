Ovo su detalji koje niste znali o Vidikovcu na Kablaru: Priča o projektu koji je postao model integralnog razvoja Srbije

Glas Zapadne Srbije pre 48 minuta
Ovo su detalji koje niste znali o Vidikovcu na Kablaru: Priča o projektu koji je postao model integralnog razvoja Srbije
poslednjih nekoliko decenija. Reč je o objektu izgrađenom u skladu sa važećom planskom i projektno-tehničkom dokumentacijom, građevinskom dozvolom i svim propisanim tehničkim standardima, koji predstavlja jedan od najprepoznatljivijih delova mnogo šireg programa integralnog razvoja Ovčarsko-kablarske klisure. Ovčarsko-kablarska klisura decenijama je bila prepoznata kao jedan od najvećih prirodnih i turističkih potencijala Srbije, ali je istovremeno ostajala bez
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Ovo su detalji koje niste znali o Vidikovcu na Kablaru: Priča o projektu koji je postao model integralnog razvoja Srbije

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Glas Zapadne Srbije pre 48 minuta