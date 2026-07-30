Alarm zbog niskog vodostaja Dunava: Vanredna situacija proglašena u tri grada

Dugotrajna suša i visoke temperature dovele su do rekordno niskog vodostaja Dunava u Srbiji.

Reka se na pojedinim mestima znatno povukla, pojavili su se veliki peščani sprudovi, a prizori uz obalu pokazuju koliko su ozbiljne posledice nedostatka vode. Zbog problema izazvanih sušom i ekstremno niskim vodostajem, vanredna situacija proglašena je u Somboru, Kuli i Vrbasu, dok postoji bojazan da bi se posledice mogle proširiti i na druga područja. Smanjen nivo Dunava otežava plovidbu, utiče na rečni ekosistem i predstavlja sve veći problem za stanovništvo i