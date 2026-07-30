Teška nesreća u Novom Pazaru: Motociklista udario u zid i teško povređen

IndeksOnline pre 27 minuta
Teška nesreća u Novom Pazaru: Motociklista udario u zid i teško povređen
U Novom Pazaru dogodila se teška saobraćajna nezgoda na potezu između naselja Rakovac i Potok, kada je motociklista, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom i udario u zid. U nezgodi je vozač motocikla zadobio teške telesne povrede, nakon čega je zbrinut i prevezen na dalje lečenje. Na mestu nesreće intervenisale su nadležne ekipe, dok će detalji i tačan uzrok udesa biti poznati nakon završetka istrage.
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