Tajani: Podržavam zatvaranje šengenskog prostora sa Španijom

Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je danas da želi da suspenduje Španiju iz šengenskog prostora slobodnog kretanja, nakon što su stotine migranata ilegalno stigle u špansku enklavu Ceuta u Maroku.

Foto: Srđan Ilić Podržavam zatvaranje šengenskog prostora sa Španijom, napisao je Tajani na društenoj mreži Iks, dodavši da osuđuje "neregularnu i nekontrolisanu imigraciju", prenosi Hina. Migranti su danas preplavili granicu španske severnoafričke enklave Ceute, nadjačavši policiju na gradskom lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane, saopštila je španska Civilna garda. Devet migranata pritom je poginulo, a španska vojska je poslala 60 ljudi kao