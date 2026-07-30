Dunav sve plići, bliži se istorijskom minimumu svih vremena u Srbiji

Csaba Krizsan/EPA/Shutterstock Dunav, jedna od najvećih evropskih reka, od sredine jula na pojedinim mestima izgleda kao bara, maltene može da se „prepešači“.

Zbog sušnih perioda, reka je i dalje vrlo niska u većem delu sliva, posebno u Srbiji, u Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj. Nizak vodostaj Dunava izaziva mnogo problema, hidrolozi najavljuju restrikcije vode u narednom periodu, ugrožen je biljni i životinjski svet, ali i plovidba. Dejan Vladiković iz Republičkog hidrometoeorološkog zavoda rekao je za Insajder da je na nekoliko mernih stanica prethodnih dana izmeren najniži vodostaj u prethodnih 50 godina.