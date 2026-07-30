Hoće li SAD dobiti mesec srpsko-američkog nasleđa i da li je to važno

Južne vesti pre 2 sata
Hoće li SAD dobiti mesec srpsko-američkog nasleđa i da li je to važno

BBC/ilustracija Jakov Ponjavić Srpska zastava se vijorila iznad Bele kuće 28. juna 1918. u čast srpskog naroda nastradalog u Prvom svetskom ratu Nikola Tesla uz heroje borbe za prava Afroamerikanaca u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Tako bi mogao da izgleda neki od narednih februara u SAD gde se tradicionalno obeležava Mesec istorije crnaca i odaje počast doprinosu Afroamerikanaca. Petoro članova Predstavničkog doma američkog Kongresa predstavilo je rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za „Mesec srpsko-američkog nasleđa“. „Generacijama su Srbi u Americi pomagali u oblikovanju naše nacije i jačanju veza između Sjedinjenih Država i Srbije. „Ova rezolucija odaje priznanje njihovoj
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