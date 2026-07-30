Au, šta smo sve gledali u Areni... Završen je spektakl! Pljuštali šamari, šikljala krv, padali brutalni nokauti, a u glavnoj borbi se desilo veliko iznenađenje!

Kurir pre 1 sat
Au, šta smo sve gledali u Areni... Završen je spektakl! Pljuštali šamari, šikljala krv, padali brutalni nokauti, a u glavnoj…

Od najnovijeg Hronološki Power Slap 22 zatvoren je glavnom borbom večeri, u kojoj je ulog bio pojas u ženskoj perolakoj kategoriji.

Gledali smo žestok obračun u pet rundi. Šina Batori se našla u ogromnom problemu jer je zbog nepravilnih udaraca u drugoj i trećoj rundi zaradila faulove, pa ju je samo jedna nova greška delila od diskvalifikacije. S druge strane, i Montesova je napravila faul u trećoj rundi. U završne dve runde obe takmičarke su razmenile brutalne šamare, ali su pokazale neverovatnu izdržljivost i ostale na nogama do samog kraja. Nakon svega, sudijskom odlukom Abi Montes je
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