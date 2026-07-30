Ćabi Alonso povukao neočekivan potez! Bivša zvezda Junajteda i Arsenala stiže u Čelsi!

Kurir pre 4 minuta
Ćabi Alonso povukao neočekivan potez! Bivša zvezda Junajteda i Arsenala stiže u Čelsi!

Čelsi je povukao neočekivan potez na tržištu i odlučio da iskustvom pojača svlačionicu! Kako prenosi Bi-Bi-Si (BBC), napadač Brajtona Deni Velbek dogovorio je prelazak na "Stamford bridž", gde bi trebalo da potpiše dvogodišnji ugovor sa londonskim velikanom.

Velbek je dobio dozvolu Brajtona da obavi lekarske preglede u Čelsiju, a ukoliko sve prođe kako je planirano, iskusni Englez će se priključiti novim saigračima na pripremama u Hongkongu. Ovaj transfer predstavlja zanimljiv zaokret u politici "plavaca". Čelsi je prethodnih sezona bio poznat po dovođenju mladih talenata, a novi menadžer Ćabi Alonso želi da u ekipu ubaci i fudbalere sa velikim iskustvom. Velbek, koji će uskoro napuniti 35 godina, trebalo bi da donese
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Ćabi Alonso povukao neočekivan potez! Bivša zvezda Junajteda i Arsenala stiže u Čelsi!

Ćabi Alonso povukao neočekivan potez! Bivša zvezda Junajteda i Arsenala stiže u Čelsi!

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