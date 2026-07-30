"Imamo neke 'sitne' probleme", Vučić o cenama goriva i smanjenju akciza: "Godinu i po dana imamo sankcije nad NIS-om, borimo se da preživimo"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da tvrdnje da je gorivo u Srbiji najskuplje u regionu nisu tačne, navodeći da bi, ukoliko se nastavi sa smanjenjem akciza, cena goriva u zemlji za još nedelju dana mogla da bude u proseku izjednačena sa cenama u regionu ili čak niža. - Još jednu nedelju na ovakav način i bićemo izjednačeni ili sa nižom cenom - rekao je Vučić novinarima na otvaranju staklenog vidikovca "Kablar" u blizini Čačka na pitanje zašto je u